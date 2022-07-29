Псковичи стали реже брать взаймы и одалживать деньги

13:10, 29 июля 2022, ПАИ

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob узнал у псковичей, берут ли они деньги взаймы, кому и сколько одалживают.

С просьбой одолжить денег 12 % опрошенных обращаются к родственникам, 4 % – к друзьями. По 2 % опрошенных занимают деньги у коллег или берут заём на работе. Почти каждый пятый пскович берёт кредит в банке (18 %). 60 % утверждают, что не берут денег в долг.

Одалживают деньги родственникам 23 % псковичей, друзьям – 20 %, коллегам – 9 %.

Средняя сумма, которую среднестатистический пскович может одолжить родственнику, составляет 15 тысяч рублей, другу — 10 800 рублей, коллеге — 5 600 рублей.

По сравнению с исследованиями прошлых лет россияне стали реже брать взаймы и одалживать деньги. При этом уменьшились и суммы, которые готовы занять родственникам и друзьям.