В Пскове нашли пропавшую девятилетнюю девочку
В Пскове в полицию за помощью обратились родители девятилетней девочки, которая уехала на велосипеде и домой не вернулась, сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Вечером 28 июля на поиски ребенка выехал экипаж патрульного автомобиля в составе инспектора лейтенанта полиции Михаила Степанова, полицейского старшего сержанта полиции Константина Гусева и полицейского-кинолога сержанта полиции Елизаветы Кононовой с бельгийской овчаркой по кличке Эврика.
Девочку нашли у реки Псковы в районе улицы Дальняя Набережная и доставили домой.
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