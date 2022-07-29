В Пскове нашли пропавшую девятилетнюю девочку

15:51, 29 июля 2022, ПАИ

В Пскове в полицию за помощью обратились родители девятилетней девочки, которая уехала на велосипеде и домой не вернулась, сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Вечером 28 июля на поиски ребенка выехал экипаж патрульного автомобиля в составе инспектора лейтенанта полиции Михаила Степанова, полицейского старшего сержанта полиции Константина Гусева и полицейского-кинолога сержанта полиции Елизаветы Кононовой с бельгийской овчаркой по кличке Эврика.

Девочку нашли у реки Псковы в районе улицы Дальняя Набережная и доставили домой.