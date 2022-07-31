В Госдуме предложили выдворять из РФ иностранцев за русофобию

10:40, 31 июля 2022, ПАИ

Министерство иностранных дел РФ необходимо наделить правами выдворения за пределы России иностранных граждан, проявляющих русофобию, считает депутат Госдумы Султан Хамзаев.

30 июля в интернете появилась видеозапись из одного из российских отелей, на котором сотрудница норвежского консульства в Мурманске по административным вопросам Элисабет Эллингсен кричала на сотрудника гостиницы, используя нецензурные слова, и заявила, что ненавидит русских.

«За любое русофобское высказывание иностранцев в адрес России и россиян должно быть немедленное выдворение из страны. Предлагаю дать право МИД РФ принимать решение по незамедлительному выдворению из страны иностранных лиц, позволивших себе русофобские высказывания на территории нашей страны», — приводит РИА Новости слова политика, комментирующего произошедшее.

По мнению парламентария, этот вопрос требует проработки на законодательном уровне. «Считаю, что было бы правильным внести такие корректировки в наше законодательство. Россия – открытая страна, но только для вежливых и порядочных гостей!» - резюмировал депутат.