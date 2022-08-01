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«Делать мокрины» было принято на Руси 1 августа

Фото: Арсений Тимашов

1 августа православные христиане чтут память преподобной Макрины Каппадокийской, сообщает calend.ru.

На Руси святую нередко называли Мокриной. А по тому, насколько дождливым был этот день, судили о приближающейся осени. Так и говорили: «Макрина мокра — и осень мокра». В то же время осадки сулили хороший урожай на следующий год: «Коли на Макрину дождь, уродится рожь». Эта же примета обещала, что в лесу будет много орехов.

Если же день выдавался сухим, то бабы проводили особый обряд вызывания дождя — «делали мокрины». Находили девушку, родившуюся в этот день, называли ее Мокриной, наряжали в праздничное платье и подносили ей колосья хлеба. Она должна была отнести их к реке, чтобы та передала хлеб влаге небесной и уговорила ее пролить дождь. А вот если день и без обрядов выдавался сырым, то родившейся в день Макрины нельзя было выходить на улицу, иначе ливень может залить всю землю.

В это время заканчивались летние работы и начинались осенние. «Макрина снаряжает осень, а Анна — зиму», — подмечали в народе.

Считалось, что заканчивалось лето и для насекомых, по крайней мере, оводы на Макрину должны были кусаться в последний раз. А если с осин начинал лететь пух, что тоже было приметой осени, можно было смело идти за подосиновиками.

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