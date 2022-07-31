«Изборского джина» запечатлел псковской фотограф над храмом на Труворовом городище
Фотографию просвета в небе, напоминающего джина, опубликовал псковский фотограф Андрей Кокшаров на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Снимок фотограф сделал в Изборске и подписал его «изборский джин». В центре кадра запечатлена церковь святого Николая Чудотворца на Труворовом городище, из купола которой будто бы выходит чей-то силуэт.
«Лучше – Изборский ангел», – заявили подписчики фотографа. Андрей Кокшаров согласился, что можно назвать силуэт в небе и так.
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