«Изборского джина» запечатлел псковской фотограф над храмом на Труворовом городище

14:35, 31 июля 2022, ПАИ

Фотографию просвета в небе, напоминающего джина, опубликовал псковский фотограф Андрей Кокшаров на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Снимок фотограф сделал в Изборске и подписал его «изборский джин». В центре кадра запечатлена церковь святого Николая Чудотворца на Труворовом городище, из купола которой будто бы выходит чей-то силуэт.

«Лучше – Изборский ангел», – заявили подписчики фотографа. Андрей Кокшаров согласился, что можно назвать силуэт в небе и так.