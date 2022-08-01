Латвия замораживает отношения с Россией по ряду важных аспектов

08:31, 01 августа 2022, ПАИ

Правительство Латвии с 1 августа приостановит действие соглашения с Россией об упрощении взаимных поездок жителей приграничных районов, действовавшее с 2010 года, сообщает телеграм-канал «Шпроты в изгнании».

Прекратится выдача виз, в том числе и россиянам, проживающим на приграничных территориях.

Кроме того, приостановлено межправительственное сотрудничество в экономической, научно-технической, гуманитарной и культурной сферах, сообщают латвийские СМИ.