Латвия замораживает отношения с Россией по ряду важных аспектов
Правительство Латвии с 1 августа приостановит действие соглашения с Россией об упрощении взаимных поездок жителей приграничных районов, действовавшее с 2010 года, сообщает телеграм-канал «Шпроты в изгнании».
Прекратится выдача виз, в том числе и россиянам, проживающим на приграничных территориях.
Кроме того, приостановлено межправительственное сотрудничество в экономической, научно-технической, гуманитарной и культурной сферах, сообщают латвийские СМИ.
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