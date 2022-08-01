Врач перечислил основные симптомы хронической усталости

15:30, 01 августа 2022, ПАИ

Апатия, головные боли, мышечные зажимы и боли во всём теле являются одними из самых характерных симптомов синдрома хронической усталости, заявила психолог, тренер центра сексуального и семейного образования Secrets Анна Стеф.

По её словам, синдром хронической усталости оказывает колоссальное влияние на здоровье человека из-за того, что организм работает на износ. Синдром хронической усталости может преследовать человека вплоть до нескольких лет, даже после отпуска.

По словам психолога, существует несколько симптомов, после обнаружения которых следует незамедлительно заняться решением данного вопроса.

«К кричащим о синдроме хронической усталости признакам относятся частые головные боли, головокружения, апатия, приступы тахикардии, мышечные зажимы и боли по всему телу. В состоянии крайнего истощения иммунитет понижается, из-за чего человека начинают буквально преследовать простуды, которые часто сопровождаются повышенной температурой и увеличением лимфатических узлов», — сказала Стеф в беседе с Lenta.Ru.

Она добавила, что нередко синдром хронической усталости сопровождается бессонницей, резким ухудшением психоэмоционального состояния вплоть до депрессии, частыми вспышками беспричинного гнева и значительным снижением когнитивных способностей.