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Общество

Молодёжная программа «Стратегический резерв» состоится в Псковской области в сентябре

В  Калининграде состоялось выездное заседание совета Ассоциации территориальных объединений организаций профсоюзов Северо-Западного федерального округа, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе облсовпрофа. 

В первый день заседания руководители территориальных объединений обсудили вопросы социального партнёрства, молодёжной политики. Предварительно назначили проведение окружного этапа Всероссийской молодёжной программы ФНПР «Стратегический резерв» на 17–18 сентября, место проведения – Псковская область.

Совет ассоциации принял постановление, согласно которому всем организациям рекомендовано предусматривать в профсоюзном бюджете не менее 5 % на информационную работу. Особенно актуально это решение в рамках Года информационной политики и цифровизации работы профсоюзов.

«С коллегами обменялись опытом, поделились региональными практиками социального партнерства», – сообщил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов. 

В своём выступлении он отметил, что заключены соглашения с главами районов и председателями координационных советов практически во всех муниципальных образованиях региона. В Псковской области работает закон «О социальном партнёрстве», подписаны региональное и ряд отраслевых соглашений. Большая работа ведётся в рамках коллективно-договорного регулирования. 

«Взял на вооружение практики коллег по работе с координационными советами и по возможности наполнения регионального соглашения. На Северо-Западе сформировалась надёжная и профессиональная команда профсоюзных товарищей и единомышленников», – добавил Игорь Иванов.

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