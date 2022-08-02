Названа победительница конкурса «Миссис Россия – 2022»

13:30, 02 августа 2022, ПАИ

Жительница Москвы Нина Банная стала победительницей всероссийского конкурса «Миссис Россия – 2022». Финал конкурса прошёл 1 августа в Москве, пишет газета «Известия».

В конкурсе участвовали 25 финалисток со всей России. Самой молодой, из Ростова-на-Дону, – 21 год, а самой взрослой, из Московской области, – 64 года.

В жюри были фотомодель Полина Диброва, кинопродюсер Вероника Бодянская и другие персоны шоу-бизнеса. Ведущими конкурса в 2022 году стали актеры Александр Носик и Анна Калашникова.

Победительница конкурса получила возможность сняться в сериале «Зины в деле», где главную роль исполнит актриса Олеся Железняк.

Отметим, что на конкурсе «Миссис Россия – 2022» Псковскую область представляла действующая «Миссис Псков – 2021» Наталья Мерелайне.