ФОТОФАКТ Вандалы разгромили детский игровой домик в Печорах
В Печорах вандалы разгромили детский игровой домик, пишет газета «Печорская правда».
Неизвестные сломали скамейку и лестницу игровой площадки. Отметим, что игровой домик был отремонтирован в июне 2022 года.
Напомним, в конце июля вандалы сожгли беседку в «Парке без границ» в Великих Луках. А в Пскове неизвестные разрисовали свежевыкрашенную стену на набережной Великой. В Усвятах нашли способ борьбы с вандалами.
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