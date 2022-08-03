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Общество

Минцифры разработало новый порядок аккредитации IT-компаний

Минцифры разработало новый порядок аккредитации IT-компаний. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе министерства.

Согласно новым правилам, теперь аккредитацию могут получить компании, в которых выручка от IT-деятельности составляет минимум 30 %. При этом организации необходимо будет вести раздельный учёт доходов.

«В бухгалтерской отчётности, сформированной за предыдущий отчётный период, должна быть отражена выручка от профильной деятельности», – уточнили в министерстве.

Стартапы, не имеющие выручки, но инвестирующие в IT, также предлагается аккредитовывать.

Среди других условий для аккредитации: иметь профильный ОКВЭД в качестве основного, не менее 80 % сотрудников компании должны получать зарплату не ниже средней по стране.

Стартапам, помимо вышеперечисленных пунктов, нужно: заявить разрабатываемый проект в области IT и статус его реализации, компания должна быть сформирована за три года и меньше до подачи заявления на аккредитацию.

Отказать в аккредитации могут, если компания создана в результате реорганизации, если организация с прямым и (или) косвенным участием государства (50 % и более), если организация является госкомпанией, банком, небанковской кредитной организацией, страховой организацией или телеком-компанией, государственным или муниципальным учреждением или компания входит в распоряжение Правительства от 23 января 2003 года № 91-р.

Минцифры планирует регулярно проверять все компании из реестра аккредитованных на соответствие необходимым требованиям, уточнили в ведомстве.

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