Новую систему для мониторинга космических угроз разрабатывают в России

10:52, 03 августа 2022, ПАИ

В России создают новую систему контроля за пространством вокруг Земли, которая позволит отслеживать риски столкновений на орбите, следить за приближением опасных астероидов и комет, а также будет фиксировать перемены космической погоды, пишет газета «Известия» со ссылкой на гендиректора Центрального НИИ машиностроения (ЦНИИмаш, головная научная организация «Роскосмоса») Сергея Коблова.

Разработка получила название «Млечный путь». По словам Сергея Коблова, с помощью данной технологии учёные смогут лучше контролировать ситуацию с космическим мусором и действующими аппаратами, контролировать электромагнитную обстановку для космических радиолиний.

«Система «Млечный путь» должна обеспечить глобальный и непрерывный мониторинг, поэтому предполагается размещение наземных средств, в том числе и телескопов, не только на территории России, но и за рубежом. О конкретной географии размещения наземных комплексов говорить пока преждевременно, но в идеале они должны создаваться на территории как стран Южной Америки, так и на Ближнем Востоке, в Азии и других регионах планеты», – уточнил специалист.

Сейчас в России функционирует Автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве – АСПОС ОКП. В том виде, в котором она задумывалась, система успешно решает поставленные задачи, но нужно двигаться вперёд и создавать новые, пояснил Сергей Коблов.