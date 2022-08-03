Великолучанина осудили за пропаганду экстремизма в интернете

10:54, 03 августа 2022, ПАИ

Управление ФСБ России по Псковской области пресекло противоправную деятельность великолучанина, который обвиняется в публичных призывах к экстремизму в интернете, сообщили в пресс-службе ведомства.

На своей странице в соцсети «ВКонтакте» он размещал пропагандистские материалы об экстремизме, а также на созданном им информационном канале выкладывал публикации, содержащие призывы к совершению оскорбительных действий в адрес главы государства, вооруженному выступлению против существующего конституционного строя, а также совершению насильственных действий в отношении представителей власти.

Обвиняемый был приговорен к лишению свободы на срок 1,5 года условно с испытательном сроком два года. Приговор вступил в законную силу.