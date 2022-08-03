Псковичи могут принять участие в проекте «Все для Победы»

11:07, 03 августа 2022, ПАИ

Для поддержки солдат и жителей Донецкой и Луганской народных республик запущен проект «Все для Победы» Общероссийского народного фронта (ОНФ). В региональные отделения общественной организации можно принести необходимые для воинских подразделений и мирных жителей вещи, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе правительства Псковской области.

Пункт приема в Псковской области находится в региональном отделении ОНФ на улице Советской, дом 15. Сюда можно принести военную экипировку, предметы первой необходимости, продуктовые наборы, аптечки.

Оказать поддержку также можно с помощью перевода денежных средств через форму на официальном сайте проекта.

Всю интересующую информацию можно получить по номерам телефона: 8 (800) 200-34-11, 8 (8112) 72-73-97, по электронному адресу pobeda@onf.ru, а также на официальном сайте.