Жители дома на улице Ижорского Батальона в Пскове обсудили вопрос установки детской площадки

11:11, 03 августа 2022, ПАИ

Во дворе дома №6 на улице Ижорского Батальона состоялось собрание собственников. Темой для обсуждения стал вопрос установки детского игрового комплекса во дворе дома, сообщили в пресс-службе ОМСУ Пскова.

В обсуждении приняли участие депутат по округу №12 Григорий Стороненков и сотрудники городской Думы.

Напомним, в прошлом году двор был отремонтирован по программе «Формирование комфортной городской среды». Однако детская площадка в перечень работ по благоустройству не вошла. Вопрос по установке игровой площадки остро встал, когда во дворе Ижорского Батальона, 8 демонтировали детский игровой комплекс и квартал фактически остался ни с чем.

«Теперь, чтобы в районе появился новый игровой комплекс, необходимо решение общего собрания собственников», - рассказал Григорий Стороненков.

Кроме того, на встрече жителям предложено сформировать ТОС для дальнейшего участия в грантовых конкурсах, чтобы поэтапно улучшать качество жизни во дворе.