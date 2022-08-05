На 10-20% подорожает стоимость горнолыжного отдыха в России

14:55, 05 августа 2022, ПАИ

Отдых на российских горнолыжных курортах предстоящей зимой подорожает от 10 до 20 % по сравнению с годом ранее. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России.

В компании также отметили, что выгоднее всего бронировать зимний отдых ещё летом, так как уже осенью ожидается увеличение роста цен в гостиницах. По мнению экспертов, стоимость проживания в отелях зимой традиционно вырастет в преддверии новогодних праздников и немного снизится по их окончании.

Туроператоры ожидают, что спрос на отечественные горнолыжные курорты предстоящей зимой останется высоким, несмотря на открытие европейских границ и снятие ковидных ограничений.