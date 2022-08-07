До +25 градусов и высокое атмосферное давление прогнозируют в Псковской области 8 августа
8 августа на территории Псковской области ожидается переменная облачность и до 25 градусов тепла, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
Ночью без существенных осадков, днем местами могут пройти кратковременные дожди. Температура по области: ночью от +7 до +12 градусов, днем от +20 до +25.
Будет дуть западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление высокое.
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