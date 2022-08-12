Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Первый единый номер вызова оперслужб был создан после большого пожара — эксперт

Первый единый номер вызова оперативных служб был создан в Англии в 1937 году после большого пожара: тогда там утвердили номер 999. Позже он трансформировался в 112: идея создания этого номера для стран Евросоюза возникла уже в Швеции. Об этом рассказал начальник центра обработки вызовов «Системы-112» в Псковской области Вячеслав Пан на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

По его словам, в России центр «Системы-112» был создан 1 апреля 2017 года. В 1998 году Россия подписала соглашение об участии в концепции этого единого номера, в 2008 году концепцию окончательно определили, отметил Вячеслав Пан.

«Идея была такова: чтобы упростить жизнь гражданина, чтобы ему не нужно было думать, какую службу выбрать при чрезвычайных ситуациях. Человек находится в шоке, в растерянности, когда попадает в такую ситуацию, и сложно сообразить, кого вызвать. И вот приходит на помощь служба 112. Он попадает на специалиста, который, задав определённые вопросы, решает, какую службу направить», – рассказал Вячеслав Пан.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

12 августа 2022

Новые камеры фиксации нарушений появятся на трассах в Псковской области
12 августа 2022

Россияне назвали главные причины ссор перед свадьбой
12 августа 2022

Александр Котов: Военный лётчик – это судьба и призвание
12 августа 2022

150 человек пострадали от укусов клещей в Псковской области за неделю
12 августа 2022

Врач назвал максимально допустимую порцию арбуза
12 августа 2022

Самолёт из Москвы успешно приземлился в аэропорту Пскова
12 августа 2022

ФОТОФАКТ Необычные огурцы вырастила опочанка
12 августа 2022

Задержался вылет самолёта из Москвы в Псков

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...