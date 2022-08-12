Первый единый номер вызова оперслужб был создан после большого пожара — эксперт

09:31, 12 августа 2022, ПАИ

Первый единый номер вызова оперативных служб был создан в Англии в 1937 году после большого пожара: тогда там утвердили номер 999. Позже он трансформировался в 112: идея создания этого номера для стран Евросоюза возникла уже в Швеции. Об этом рассказал начальник центра обработки вызовов «Системы-112» в Псковской области Вячеслав Пан на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

По его словам, в России центр «Системы-112» был создан 1 апреля 2017 года. В 1998 году Россия подписала соглашение об участии в концепции этого единого номера, в 2008 году концепцию окончательно определили, отметил Вячеслав Пан.

«Идея была такова: чтобы упростить жизнь гражданина, чтобы ему не нужно было думать, какую службу выбрать при чрезвычайных ситуациях. Человек находится в шоке, в растерянности, когда попадает в такую ситуацию, и сложно сообразить, кого вызвать. И вот приходит на помощь служба 112. Он попадает на специалиста, который, задав определённые вопросы, решает, какую службу направить», – рассказал Вячеслав Пан.