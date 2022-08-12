Более 70 объектов системы «112» функционирует в Псковской области

17:51, 12 августа 2022, ПАИ

В Псковской области функционирует более 72 объектов системы вызова оперативных служб «112». Об этом сообщил начальник центра обработки вызовов системы «112» в Псковской области Вячеслав Пан на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

Кроме того, работают 26 подразделений Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС).

По его словам, сфера ЖКХ не во всех муниципалитетах имеет аварийные бригады, поэтому вся информация, которая поступает в систему «112», направляется затем в ЕДДС. Дальше на местах специалисты принимают меры по реагированию.