Заслуженный работник здравоохранения РФ Юлия Родькина скончалась в Пскове

16:29, 09 августа 2022, ПАИ

На 82-ом году жизни скоропостижно скончалась медицинская сестра отделения ультразвуковой диагностики Псковской городской поликлиники Юлия Родькина. Об этом медучреждение сообщило в своей группе в «Вконтакте».

«Грамотный профессионал, преданный своему делу, всегда готовый оказать помощь в любой сложившейся ситуации. Такой она запомнится в наших сердцах навсегда, всем нам», - прокомментировали коллеги псковского врача.

Юлия Родькина в 1962 году окончила Псковское медицинское училище. После окончания учебы начала свою трудовую деятельность в Новосельской участковой больнице в должности акушерки. С 1975 года трудилась в Псковской городской поликлинике №1 в должности участковой медицинской сестры. С 1984 года назначена на должность главной медицинской сестры. С 1989 года переведена в Городскую поликлинику №3 на должность главной медицинской сестры. 1 января 2009 года была переведена на должность медицинской сестры кабинета УЗД. Работала в данной должности до 2016 года. Имеет звание «Заслуженный работник здравоохранения РФ». За время работы проявила себя, как квалифицированный и инициативный специалист. Имела многочисленные благодарности от пациентов.