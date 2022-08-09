ПАИ поблагодарили за помощь в презентации турпотенциала региона в Москве

17:53, 09 августа 2022, ПАИ

Туристский информационный центр Псковской области разместил наружную рекламу для привлечения туристов в Псковскую область в Москве. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ТИЦ региона.

21 цифровой билборд транслирует рекламу с 1 июля 2022 года по 19 адресам в столице. Кроме того, размещены две информационные тумбы на Смоленской и Берниковской набережных и 12 информационных макетов — на киосках города.

«За предоставленную возможность мы благодарим комитет по туризму города Москвы, АНО «Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы», учреждённый комитетом по туризму города Москвы, сервис планирования путешествий по России RUSSPASS, наших фотографов. За создание макета благодарим Псковское агентство информации», — прокомментировали в туристском центре.