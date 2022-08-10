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Международный день биодизеля отмечается 10 августа

Фото: depositphotos.com

Международный день биодизеля отмечают 10 августа. Этот неофициальный праздник экологически чистого топлива учреждён в память о первом его использовании, сообщает calend.ru.

Дизельный двигатель создан немецким инженером и изобретателем Рудольфом Дизелем в 1890-х годах, а первая публичная демонстрация его работы состоялась 10 августа 1893 года в городе Аугсбурге. Это событие и принято считать первым случаем применения биодизеля в истории

Биодизельное топливо – экологически чистое топливо, получаемое путём химической обработки растительных или животных жиров, а также продуктов их переэтерификации. Экологичность биодизеля в том, что при его использовании снижается выделение углекислого газа и количество копоти. 

Также он не причиняет вреда животным и растениям, а при попадании в почву и воду перерабатывается микроорганизмами. 

Но есть и недостатки: в холодное время года эффективность такого вида топлива снижается. Биодизельное топливо долго не хранится, а его производство из растений занимает сельскохозяйственные площади.

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