Самоочищающуюся дорогу создали в России

08:41, 10 августа 2022, ПАИ

Российские учёные разработали самоочищающуюся дорогу с функциональными бордюрами. Их можно будет использовать для отвода воды и талого снега с проезжей части, сообщили в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ).

По словам экспертов, бордюры смогут использоваться для отвода воды и талого снега за счёт своей крупнопористой структуры. «Вместе с осадками удаляются пыль, лужи и мелкий сор... Разработку представили на проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг 2022», — приводит РИА Новости слова лидера проектов Павла Шаповалова.

Он отметил, что технологию можно использовать не только для автомобильных дорог, но и для покрытия парковок, вело-, спортивных и парковых дорожек, тротуаров, а также для изготовления малых архитектурных форм и укрепления насыпей.

«Те материалы и инженерные решения, которые сейчас используются при строительстве дорог, не способны кардинально изменить их внешний вид, упростить очистку и ослабить разрушающее действие осадков и температурных перепадов на дорожное покрытие», — считает Павел Шаповалов.

По его мнению, эффективный отвод осадков с дороги не только повысит безопасность для автомобилистов и пешеходов, но и позволит снизить запылённость городов и минимизировать негативное воздействие воды на дорогу при переходе температуры через ноль.

Базируются новые технологии на оригинальных полимерах, которые создали в России, отмечают эксперты.