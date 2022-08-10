Экономист объяснил причины падения цен на автомобили в России

08:54, 10 августа 2022, ПАИ

Снижение цен на автомобили в России объясняется стабилизацией отрасли, заявил в интервью с Lenta.ru первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

Авторынок — достаточно неповоротливая и медлительная отрасль. Именно поэтому автомобильный рынок одним из последних входит в зону стабилизации, в отличие от остальных отраслей розницы, заключил Павел Сигал.

По его словам, снижение цен сигнализирует о спокойствии поставщиков и продавцов. При этом до зимних ценовых значений отрасли пока далеко, считает специалист. Для того чтобы восстановить спрос на рынке, цены должны как минимум войти в коридор нормальных значений и приблизиться к покупательским возможностям граждан.

Это касается в том числе вторичного рынка, где цены пока держатся на высоком уровне. Это происходит за счёт ориентации вторичного рынка на первичный и на стоимость запчастей, объяснил специалист.

Ранее сообщалось, что в России могут ввести льготы на ввоз автомобилей из-за границы для отдельных категорий граждан.