Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Экономист объяснил причины падения цен на автомобили в России

Снижение цен на автомобили в России объясняется стабилизацией отрасли, заявил в интервью с Lenta.ru первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

Авторынок — достаточно неповоротливая и медлительная отрасль. Именно поэтому автомобильный рынок одним из последних входит в зону стабилизации, в отличие от остальных отраслей розницы, заключил Павел Сигал.

По его словам, снижение цен сигнализирует о спокойствии поставщиков и продавцов. При этом до зимних ценовых значений отрасли пока далеко, считает специалист. Для того чтобы восстановить спрос на рынке, цены должны как минимум войти в коридор нормальных значений и приблизиться к покупательским возможностям граждан.

Это касается в том числе вторичного рынка, где цены пока держатся на высоком уровне. Это происходит за счёт ориентации вторичного рынка на первичный и на стоимость запчастей, объяснил специалист.

Ранее сообщалось, что в России могут ввести льготы на ввоз автомобилей из-за границы для отдельных категорий граждан. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

10 августа 2022

Стивен Сигал планирует снять документальный фильм о Донбассе
10 августа 2022

С проектом «Без срока давности» познакомили участников псковского форума «Истоки»
10 августа 2022

До +26 градусов прогнозируют в Псковской области 10 августа

10 августа 2022

Экономист объяснил причины падения цен на автомобили в России
10 августа 2022

Горводоканал предупредил об отключении воды в Пскове 10 августа
10 августа 2022

Самоочищающуюся дорогу создали в России
10 августа 2022

Псковский астроном-любитель запечатлел Млечный Путь в Малах
10 августа 2022

Народные приметы на 10 августа: что нельзя делать в день Прохора и Пармена

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...