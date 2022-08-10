Николай Козловский пояснил великолучанам, почему в городе не работает часть фонтанов

23:41, 10 августа 2022, ПАИ

Глава города Великие Луки Николай Козловский рассказал, почему в городе не работает часть фонтанов. Об этом сегодня пишет интернет издание «Луки.ру».

«Друзья, стали поступать обращения, что не работает часть городских фонтанов. Поясню, в рамках подготовки к празднованию Дня города подрядная организация «Зеленхоз» приводит в порядок главные символы лета — фонтаны. Рабочие промывают чаши, обновляют краску, проверяют систему», — пояснил глава города.



Николай Козловский также отметил, что все подразделения ЖКХ начали активную подготовку к массовым мероприятиям к 856-летию Великих Лук.



«Покосы травы, прополка клуб, покраска, обновление разметки. К торжеству все должно быть готово», — заключил глава города.