Ради поездки за границу великолучанин выплатил почти миллион рублей долга
Житель Великолукского района погасил долг по кредитным платежам почти в миллион рублей для снятия ограничения на выезд за границу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в управлении Федеральной службы судебных приставов по Псковской области.
Местный житель знал о задолженности по кредиту, но не стремился погасить её до получения информации о запрете выезда за пределы РФ.
После этого мужчина пришёл на приём к судебному приставу и полностью оплатил долг в размере 996 570 рублей.
В итоге ограничение права выезда за границу с должника сняли, и он сможет отправиться на отдых в другую страну.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
11 августа 2022
Прогулки до шести и никаких танцев: в госархиве рассказали о правилах для гимназисток в XX веке