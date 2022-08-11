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Общество

Ради поездки за границу великолучанин выплатил почти миллион рублей долга

Житель Великолукского района погасил долг по кредитным платежам почти в миллион рублей для снятия ограничения на выезд за границу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в управлении Федеральной службы судебных приставов по Псковской области.

Местный житель знал о задолженности по кредиту, но не стремился погасить её до получения информации о запрете выезда за пределы РФ.

После этого мужчина пришёл на приём к судебному приставу и полностью оплатил долг в размере 996 570 рублей.

В итоге ограничение права выезда за границу с должника сняли, и он сможет отправиться на отдых в другую страну.

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