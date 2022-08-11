Пять белорусских коров не пропустили через границу в Невельском районе

16:56, 11 августа 2022, ПАИ

Пять голов крупного рогатого скота не пропустили через границу в деревне Лобок Невельского района. Как сообщили ПАИ в Северо-Западном межрегиональном управлении Россельхознадзора, животных везли из Белоруссии в Остров.

Госинспекторы установили, что коров перевозили без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих их происхождение, результаты проведённых исследований, вакцинаций и обработок. Кроме того, маршрут перевозки не был согласован с федеральным органом, осуществляющим государственный ветеринарный надзор.

«Перемещение пяти голов крупного рогатого скота по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, оформлен акт о возврате живого груза в Республику Беларусь», – заключили в ведомстве.