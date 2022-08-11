В Гдовской волости посковики обнаружили останки пяти неизвестных воинов

19:44, 11 августа 2022, ПАИ

В ходе поисковых работ в районе бывшей деревни Остров (Гдовская волость) были обнаружены останки пяти неизвестных воинов (предположительно 118 стрелковой (костромской) дивизии). Об этом сообщил паблик поискового отряда Гдовского р-на «Неизвестный солдат».

«Мы предполагаем, что найденные бойцы погибли 16 июля 1941 г. в ходе боев за д. Великие Луги, прикрывая фланг наших частей на дороге Слудка –Остров – Сельцы – Великие Луги», – рассказал руководитель отряда Андрей Нудьга.