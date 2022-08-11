В ближайшую субботу на «Летней сцене» Пскова прозвучат хиты в исполнении группы «КомИльФо»
В эту субботу, 13 августа, на «Летней сцене» выступит музыкальная группа «КомИльФо», сообщает Официальный Telegram-канал Псковской области.
Эти ребята любят мелодичную живую музыку и всё, что с ней связано. В их исполнении можно будет услышать знаменитые отечественные хиты и самые любимые композиции.
Начало концерта в 19:00.
Вход свободный.
Напомним, проект «Летняя сцена» создан театрально-концертной дирекцией Псковской области.
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11 августа 2022
В ближайшую субботу на «Летней сцене» Пскова прозвучат хиты в исполнении группы «КомИльФо»