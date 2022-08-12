В Пскове бывшей узнице концлагеря помогут провести газ в квартиру
В Пскове бывшей узнице концлагеря проведут газ в квартиру, расположенную на улице Гоголя, 7б. Об этом сообщил гендиректор ООО «Газпром Межрегионгаз Псков» Олег Басников в ходе пресс-конференции.
Соответствующее обращение пожилой женщины зафиксировал ЦУР Псковской области.
«Есть ли возможность провести газ к дому №7б по улице Гоголя в Пскове. В доме проживает бывшая узница - Мария Григорьевна, она топит печь дровами, живя на втором этаже», - написал пользователь в соцсетях.
По словам Олега Басникова, дом по этому адресу не входит в программу догазификации, при этом генеральный директор взял вопрос на контроль. «Мы обязательно постараемся помочь. Ветераны, бывшие узники – это наша память», - заключил он.
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