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Общество

С начала 2022 года в Псковской области заключили почти 1,5 тыс. социальных контрактов

С начала 2022 года в Псковской области заключили почти 1,5 тысячи социальных контрактов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по социальной защите региона. В общей сумме около 225 миллионов рублей отправились к тем, кто воспользовался этой мерой поддержки.

Напомним, что по социальному контракту органы социальной защиты оказывают социальную помощь в виде пособия. Срок контракта составляет от трех месяцев до одного года. Заключить контракт могут малоимущие семьи, малоимущие одиноко проживающие граждане, которые по независящим от них причинам, имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Псковской области.
 

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