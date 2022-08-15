Аккаунт-миллионник в соцсетях рекомендует подписчикам посетить усадьбу Ореховно в Псковской области

12:26, 15 августа 2022, ПАИ

Аккаунт @loftdesigne в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана экстремистской) c почти миллионом подписчиков порекомендовал своим читателям посетить усадьбу Ореховно в Псковской области и представил живописный парк в Пустошкинском районе фотографиями петербургского фотографа Евгения Колесника.⁣

«Этот живописный сад является частным владением, но также открыт для публики., - сообщает аккаунт. - Парк создал известный ландшафтный архитектор Александр Гривко, который реставрировал Сады Этреты во Франции. Ему принадлежит и усадьба.⁣ Гривко провел здесь свое детство и после смерти матери решил вернуться в родные края, чтобы создать прекрасный сад и достроить дом в память о близком человеке».⁣

Здесь можно встретить различные европейские садовые стили: английский, итальянский и французский. Усадьбу Ореховно называют «оммажем исторической усадебной культуре». В парке есть оранжереи с экзотическими видами флоры (например, розовыми яблонями), искусственное озеро, фонтан, беседка и смотровая площадка.⁣⁣

«Это место обязательно стоит посетить!⁣» - советуют авторы поста.

Усадьба Ореховно — объект наследия, внесенный в официальный реестр исторических усадеб России. Добраться сюда можно по трассе Е95 из Санкт-Петербурга в Белоруссию, после пересечения с трассой М9 в районе Рудо поворот направо в Гультяи, далее по указателю в деревню Ореховно.

Усадьба работает с мая по октябрь.