Псковский Росреестр выдал более 350 предостережений за полгода

16:44, 15 августа 2022, ПАИ

365 предостережений выдал псковский Росреестр за первое полугодие 2022 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Одним из видов профилактики нарушения обязательных требований является объявление предостережения. Такое мероприятие является эффективным методом, направленным на стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами, пояснили в региональном Росреестре.

Предостережение может быть объявлено, например, в случае, если при проведении административного обследования было выявлено, что гражданин установил столбы для будущего забора за границами своего земельного участка либо самовольно занимаемая площадь земельного участка незначительна.