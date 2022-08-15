Псковский Росреестр выдал более 350 предостережений за полгода
365 предостережений выдал псковский Росреестр за первое полугодие 2022 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.
Одним из видов профилактики нарушения обязательных требований является объявление предостережения. Такое мероприятие является эффективным методом, направленным на стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами, пояснили в региональном Росреестре.
Предостережение может быть объявлено, например, в случае, если при проведении административного обследования было выявлено, что гражданин установил столбы для будущего забора за границами своего земельного участка либо самовольно занимаемая площадь земельного участка незначительна.
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