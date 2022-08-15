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Происшествия

Псковский городской суд приговорил жителя Санкт-Петербурга за хранение и сбыт гранат РГД-5

Псковский городской суд вынес приговор в отношении жителя Санкт-Петербурга, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 222.1 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств). Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

Суд установил, что подсудимый незаконно приобрёл и хранил взрывные устройства – 2 гранаты РГД-5, которые впоследствии сбыл своему знакомому.

Уголовное дело рассмотрено в особом порядке.

Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев условно со штрафом в доход государства в размере 10 000 рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

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