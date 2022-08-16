Горводоканал предупредил об отключении воды в Пскове 16 августа
Временное отключение водоснабжения возможно 16 августа на двух улицах Пскова. Об этом сообщается в группе горводоканала в соцсети «ВКонтакте».
Причина — проведение ремонтных работ. Водоснабжение могут отключить на улице Советской Армии, 57, 59, 59а и на Октябрьском проспекте, 2/1.
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