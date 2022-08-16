Горводоканал предупредил об отключении воды в Пскове 16 августа

09:27, 16 августа 2022, ПАИ

Временное отключение водоснабжения возможно 16 августа на двух улицах Пскова. Об этом сообщается в группе горводоканала в соцсети «ВКонтакте».

Причина — проведение ремонтных работ. Водоснабжение могут отключить на улице Советской Армии, 57, 59, 59а и на Октябрьском проспекте, 2/1.