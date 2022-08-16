До +33 градусов ожидается сегодня в Пскове
Небольшую облачность, преимущественно без осадков, прогнозируют синоптики в Псковской области 16 августа.
Будет дуть слабый ветер восточных направлений. Температура воздуха днём составит +28...+33 градуса, ночью +12...+17 градусов, сообщает официальный Telegram-канал региона.
В Пскове температура днём +31...+33 градуса, ночью +14..+16. В Великих Луках температура днём +30...+32 градуса, ночью +12...+14.
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