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Соцсеть «ВКонтакте» добавила новую услугу: моментальный перевод сообщений

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

«ВКонтакте» запустил инструмент моментального перевода сообщений с иностранных языков, сообщает пресс-служба соцсети.

Мессенджер теперь можно переводить с русского на английский, испанский или португальский и наоборот. Эта функция поможет пользователям избавиться от языкового барьера при общении, чтобы знакомиться и общаться с людьми из разных стран, практиковать другие языки, а также изучать новое, не ограничивая себя в источниках, пояснила соцсеть в объявлении о запуске новой технологии.

«Надежность машинного перевода и определения языка в сообщениях обеспечивает нейросетевая модель, которая обучена на открытых данных и способна учитывать особенности лексики и манеру общения пользователей социальной сети, представляющих разные регионы, сферы деятельности и интересы», – говорится в сообщении соцсети. В частности, технология «ВКонтакте» различает сленг.

Перевод сообщения начинается только по желанию пользователя.

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