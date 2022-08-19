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Общество

До 29 градусов тепла обещают псковичам 20 августа

Переменная облачность без осадков ожидается на территории Псковской области 20 августа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Псковской области.

В этот день в регионе будет дуть ветер южных направлений со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от +11 до +16 градусов, днем — от +24 до +29.

Атмосферное давление будет высоким.

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