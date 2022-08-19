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Общество

В Великих Луках растёт госпитализация с коронавирусной инфекцией

В Великих Луках растет число горожан, которых госпитализируют в ковид-центр. Об этом пишет Telegram-канал «Мы из Великих Лук». На этой неделе вновь произошел подъём заболеваемости. За прошедшие семь дней прирост заболевших коронавирусом составил 64 человека.

Растёт количество горожан, госпитализированных в великолукский филиал Псковской областной инфекционной больницы. Лечение в инфекционном стационаре проходят 50 пациентов с COVID-19, в их числе есть дети. В реанимации находятся 4 человека. В основном в реанимацию попадают невакцинированные граждане.

«Выход один. Необходимо увеличивать охват вакцинацией и продолжать соблюдать элементарные санитарные правила: следить за дистанцией, проводить дезинфекцию и обезопасить себя прививкой. Нелишним будет и носить маску в местах массового скопления людей и общественном транспорте. Если есть симптомы простуды нужно обратиться к врачу и лучше остаться дома», — обратился в еженедельном видеообращении глава города Николай Козловский.

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