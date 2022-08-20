День деревни Дубровка отмечают в Себежском районе
День деревни Дубровка отмечают в Себежском районе сегодня, 20 августа. Об этом Псковскому агентству информации рассказали в районном культурном центре.
В программе мероприятий: волейбольный турнир команд Себежского района, детская игровая программа «Летние забавушки», открытие мемориальной доски Артёму Максимову, выступление коллектива «Сударушка» Идрицкого дома культуры, концерт артистов Себежского района, праздничный салют и дискотека.
На праздник также работают торговые ряды и аттракционы.
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