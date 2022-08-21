В Себеже открыли новую мемориальную доску

20:53, 21 августа 2022, ПАИ

Торжественно-траурная церемония открытия мемориальной доски Максимову Артему, геройски погибшему в марте 2022 года во время спецоперации на территории Украины, состоялась в деревне Дубровка Себежского района, сообщает газета «Призыв».

По сообщению Администрации Себежского района, в церемонии приняли участие родственники Артема, сослуживцы, односельчане, представители администрации Себежского района и поселения. Ведущие мероприятия Виктория Русакова – директор Себежской основной школы и Николай Сычев – учитель Кузнецовской средней школы, предоставили слово учителю Артема – Раисе Фроловой, которая обучала его в Дубровской средней школе. Раиса Ивановна поделилась воспоминаниями о школьных буднях Артема.

Заместитель военного комиссара по Опочецкому, Красногородскому, Себежскому районам – Александр Петров, выразил слова благодарности матери за воспитание сына. Глава района Леонид Курсенков отметил важность мероприятия и необходимость помнить земляков-героев.

Право открыть памятную доску предоставлено племяннице Артема и главе района. Открытие доски стало возможным благодаря инициативе местных жителей, помощи камнеобрабатывающего предприятия группы компаний «Каменные мастерские Карелии» под руководством генерального директора Сергея Тельминова, помощи Алексея Карандашева – директора МУП «Райводоканал» Себежского района.

В ходе мероприятия глава района вручил благодарственные письма за подготовку и участие в мероприятии пограничникам, Наталье Фёдоровой – учителю Себежской основной школы, Михаилу Жинь – другу героя, Алексею Карандашеву, коллективу «Каменных мастерских Карелии» .

Учащиеся Дубровской школы прочитали стихи.

Представители пограничного отдела в г. Себеж возложили гирлянду Славы к мемориальной доске.