ФОТОФАКТ Тротуар с дырой в центре Пскова
Крышку канализационного люка пробили на тротуаре улицы Свердлова в Пскове, сообщили очевидцы в сообществе «Скобария» в соцсети «ВКонтакте».
«Это на Свердлова, недалеко от Покровской башни. Понимаю, что никто ничего сегодня делать не будет, но будьте просто поаккуратнее в данном районе», — написал местный житель.
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