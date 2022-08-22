ФОТОФАКТ Тротуар с дырой в центре Пскова

15:41, 22 августа 2022, ПАИ

Крышку канализационного люка пробили на тротуаре улицы Свердлова в Пскове, сообщили очевидцы в сообществе «Скобария» в соцсети «ВКонтакте».

«Это на Свердлова, недалеко от Покровской башни. Понимаю, что никто ничего сегодня делать не будет, но будьте просто поаккуратнее в данном районе», — написал местный житель.