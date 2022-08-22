Два часа избиения: волонтёры спасли собаку в Великих Луках

17:00, 22 августа 2022, ПАИ

Как бы хорошо ни было в Псковской области, как бы ни старались наши приюты, но в регионе снова пробили дно — теперь уже в Великих Луках. Два часа мужчина избивал собаку на балконе 66-го дома на улице Винатовского под крики соседей. Волонтёры смогли забрать собаку Басю только на следующий день. «Увидите труп собаки или кровь, то вызывайте, приедем и зафиксируем жестокое обращение», — отметили правоохранители. О том, что произошло, узнала обозреватель Псковского агентства информации Дарья Давыдова.

Жильцы соседней многоэтажки просили прекратить

17 августа жильцы 66-го дома на улице Винатовского в Великих Луках не могли себе представить, что их сосед может избивать собаку так, что его будут умолять даже соседние дома прекратить издевательства над животным. По информации очевидцев, в этот день Виктора П. скорая помощь увезла — предварительно из-за того, что «собака ему палец отгрызла». Тогда не только у жильцов, но и у собаки Баси наконец выдался спокойный вечер, но был он недолгим.

– Мне дочь позвонила 18 августа вечером и рассказала, что на шестом этаже избивают собаку, даже жильцы соседней многоэтажки кричали с балконов и просили прекратить лупить её. Бася была закрыта на балконе, где это всё и происходило. Я сама вышла на балкон и попросила его прекратить, на это он ответил, что это его дело и «что хочу, то и делаю», — рассказала одна из очевидцев Александра.

Женщина незамедлительно стала звонить по номеру 102, но по этому номеру так и не удалось дозвониться. Спустя час получилось позвонить в Псков, где женщине сказали, что «вызов передадут дальше». Полиция приехала спустя два часа, после того как начали избивать собаку.

А если у вас труп человека в квартире?

А вот с этого момента начинается самое интересное, но давайте сначала перейдём к тому, почему у людей складывается неприязнь и ощущение, что полиция бездействует? Возможно, ответ на этот вопрос кроется конкретно в том, что из-за профессиональной деформации стражи порядка совершенно не умеют себя вести и следить за тем, что они говорят людям. Подтверждением тому небольшой разговор, который состоялся ночью между участковым и обеспокоенными собачьей судьбой женщинами.

Женщина: «А если он не откроет?»

Участковый: «Значит, не откроет и никак не попадём».

Женщина: «А если откроет, изымете собаку?»

Участковый: «В смысле «изымать собаку»?»

Женщина: «Она избита, он избивает её второй день. Или это у нас в порядке вещей?»

Участковый: «Я не говорю, что это в порядке вещей. Значит, его привлекут, если избивает».

Женщина: «А если он её убил? Вы два часа ехали».

Участковый: «Даже если он мне откроет, даже если он её убил, что я сделаю?»

Женщина: «А если он человека убил?»

Участковый: «А если у вас труп человека в квартире?»

Женщина: «Я адекватная, а там неадекватный зэк».

Участковый: «Ну и у адекватных людей трупы тоже бывают» [видео есть в распоряжении редакции. — Прим. автора].

Нет, это не очередной сценарий с тарантиновским диалогом, а настоящий разговор полицейского с женщинами, которые два часа ждали хоть кого-то, кто сможет помочь Басе, которую уже два часа избивает, со слов очевидцев, ранее сидевший мужчина.

«По данному факту на данный момент проводится проверка. Участковому уполномоченному полиции, в зоне обслуживания которого находится улица Винатовского, предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку действиям владельца животного», — говорится в сухом ответе пресс-службы УМВД России по Псковской области. После такого откровения участкового не только зоозащитники поставят под вопрос адекватность правовой оценки.

Полицейский два раза постучал в дверь и ушёл

– Полицейский два раза постучал в дверь, развернулся и ушёл. Он ещё мне сказал, что он один на весь город, — вот так закончила свою историю Александра, соседка Виктора П.

По словам волонтёра Юлии, которая выезжала с мужем на место происшествия, мужчина вернулся после больницы и сначала избивал собаку на улице. После криков соседей, чтобы он прекратил, он увёл Басю домой и продолжил там. По словам жильцов дома, Владимир протащил собаку через лифт и продолжал бить по голове. На полу в подъезде всё было в пятнах собачьей крови.

Открыть дверь в тот же вечер не удалось. Куда бы Юлия и Александра не звонили, везде отвечали женщинам, что «мы не уполномочены, это частная территория». На следующий день зоозащитникам всё же удалось попасть в квартиру.

Оказывается, настоящая хозяйка квартиры и собаки в тот злополучный вечер пошла в гости к подруге выпивать и не слышала всего происходящего. Не слышала, как её сожитель измывался над собакой её покойной матери. На следующее утро в квартире сломалась дверь, она не могла войти, а истязатель — выйти.

Пятна крови, плошка с протухшей едой

– МЧС открыли дверь, и мы туда смогли зайти. В квартире пятна крови, окно на балкон разбито. Мы думаем, что всё же не собака его укусила, а он, пока её бил, разбил окно и поранился. Решил оправдать свои действия, видимо. На полу стояла плошка с протухшей едой для собаки, — поделилась впечатлениями Юлия.

Изначально женщина не хотела отдавать собаку под предлогом, что её в понедельник должен забрать её родственник в Питер. Хозяйка также заявила, что не знала о происходящем, и начала наговаривать на сожителя со словами «ну я же тебя просила». Юлия смогла уговорить женщину отдать Басю под расписку.

Девушка, которая приезжала вместе с волонтёрами, осмотрела собаку и предположила, что у неё может быть черепно-мозговая травма, у собаки травма под глазом, предположили, что собаку также придушивали. На теле множество старых ран.

Что же дальше?

Эта история заканчивается хорошо. Собака проходит необходимое обследование, волонтёры отдали Барселону в хорошие руки. Даже эти три дня могут повлиять на психику животного. Волонтёры отметили, что собака очень зашуганная и побаивается людей. Такое совсем не удивительно ввиду такого обращения с ней. Удары по голове, по словам ветеринара, неизвестно ещё как усложнят жизнь собаки.

В пресс-службе прокуратуры Псковской области отметили, что материалы направлены в отделение полиции для проведения проверки и выявления состава преступления по статье 245 УК РФ. Кроме того, прокуратурой города проводится проверка «соблюдения законодательства о регистрации и рассмотрении сообщения о преступлении органами внутренних дел, в ходе которой будет дана оценка своевременности выезда оперативной группы в указанное место происшествия».

В заключение хотелось бы сказать, что несовершенство нашей законодательной системы видно невооружённым глазом. Как отмечают юристы, чаще всего камнем преткновения становится именно состав преступления, который в случае с животным очень тяжело доказать. Бывают случаи, когда слов соседей недостаточно для того, чтобы наказать человека, как в случае с хаски в Гдовском районе. Бывает, что и камер видеонаблюдения не хватает, как в случае с кошкой Пушкинкой, которую задушил псковский живодёр с ул. Крёстки, 7.