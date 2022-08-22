28 августа внутренний туризм в Пскове поддержат Виктория Дайнеко и группа «Корни»

17:07, 22 августа 2022, ПАИ

Первый всероссийский тур в поддержку внутреннего туризма «Хороша родная» приедет в Псков. 28 августа в Финском парке артисты тура дадут бесплатный концерт, сообщил в своём Telegram-канале глава администрации города Борис Елкин.

Со сцены прозвучат известные песни в исполнении солиста группы «Рондо» Александра Иванова, выпускников «Фабрики звёзд» группы «Корни» и Виктории Дайнеко, а также вокалистки Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра Натальи Качуры. Начало в 20:00. Вход свободный.

Большой тур «Хороша родная» стартовал 14 июля в Сочи и завершится 1 октября в Мурманске. Музыканты проедут по 14 российским городам, чтобы показать разную Россию и привлечь внимание к туристическим местам. Проект поддержан Президентским фондом культурных инициатив.