Участки дороги Порхов – Успенье приняты после ремонта

12:34, 23 августа 2022, ПАИ

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На двух участках дороги Порхов – Успенье прошла официальная приёмка после ремонта, сообщает Псковавтодор в соцсети «ВКонтакте».

Подрядная организация завершила работы на участках дороги с 1,830 до 14,413 и с 32,193 по 40,140 км. Рабочие очистили полосу отвода от деревьев, отремонтировали водопропускные трубы, восстановили асфальтобетонное покрытие, а также укрепили обочины.

Ремонтные работы прошли дополнительно на автобусных остановках, были установлены автопавильоны, скамейки, урны, заменено дорожное покрытие на площадках, пандусах и тротуарах.

«Для безопасности дорожного движения установлено барьерное ограждение и нанесена разметка», – отметили в публикации.

Организация ГБУ ПО «Псковавтодор» провела ремонтные работы в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».