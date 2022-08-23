Современные решения из Псковской области презентовали на форуме «Армия-2022» в Москве

14:36, 23 августа 2022, ПАИ



Фото: Телеграм канал Псковской области



Фото: Телеграм канал Псковской области



Фото: Телеграм канал Псковской области



Фото: Телеграм канал Псковской области







Современные решения из Псковской области продемонстрировал опытный завод «Микрон» на форуме «Армия-2022» в Москве. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

На экспозиции завода представлены образцы стеллажного оборудования, автоматизированные шаттловые системы, мобильный аварийно-спасательный комплекс, грузовая платформа, универсальная самоходная машина, металлопорошковая композиция и макеты быстровозводимого полевого хранилища, войсковой стрелковой и наблюдательной вышек.

Также завод впервые презентовал свою новую разработку – быстровозводимые сборно-разборные модули из композитных материалов. На одном из макетов была исполнена концепция быстровозводимого города для сурового климата со станциями, жилыми модулями, ФАПом и модульным строением хозяйственного назначения.

Даже в непростых современных экономических условиях наши предприятия находят возможности не только продолжать работу, но и развивать новые направления и новые продукты.