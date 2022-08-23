На десять тысяч рублей оштрафовали латышку за незаконное пересечение границы в Псковской области

19:02, 23 августа 2022, ПАИ

На десять тысяч рублей оштрафовали гражданку Латвии за незаконное пересечение границы в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

23 мая 2022 года девушка из Латвии без действительной визы России решила незаконно пересечь государственную границу РФ для того, чтобы встретиться со своим знакомым, проживающим в Великих Луках.

Девушка поймала попутный транспорт и выдвинулась в направлении российско-латвийской границы. В обход пунктов пропуска незаконно пересекла её, однако в районе деревни Юшково Печорского района латышку задержали псковские пограничники.

Гражданка Латвии полностью признала свою вину, раскаялась в содеянном, активно способствовала раскрытию и расследованию преступления. Дело рассмотрели в особом порядке.

В итоге Печорский районный суд назначил девушке наказание в виде штрафа в размере десяти тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил, уточнили в пресс-службе.