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Общество

Предприятия Псковской области вошли в число лучших экспортеров Северо-Запада

Единая окружная конкурсная комиссия, состоящая из представителей федеральных министерств, Центров поддержки экспорта, Российского экспортного центра и предпринимательских объединений, подвела итоги Всероссийской премии «Экспортер года - 2022» в Северо-Западном федеральном округе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Экспортеры состязались за звание лучшего в СЗФО в 19 номинациях. По решению комиссии победителями стали как предприятия малого и среднего бизнеса, так и крупные промышленные предприятия, среди которых предприятия Псковской области.

Так, в номинации «Лучшая женщина-экспортер» (крупный бизнес) 1 место занял Великолукский мясокомбинат. Мясоперерабатывающее предприятие также стало обладателем 2 места в номинации «Экспортер года в сфере базовой продукции АПК» (крупный бизнес).

В номинации «Экспортер года в сфере промышленности» (крупный бизнес) 2 место занял производитель электротехнического оборудования «ЗЭТО». Предприятие также расположилось на 3 месте в номинации «Новая география» (крупный бизнес).

По направлению «Ответственный экспортер ESG» (МСП) 2 место эксперты отдали предприятию «ЗЭТО-ГТ» (полный цикл производства элегазового оборудования, в том числе высоковольтных аппаратов для электростанций и подстанций).

Напомним, премия «Экспортер года» учреждена Правительством Российской Федерации для поощрения организаций и индивидуальных предпринимателей, достигших исключительных результатов в экспортной деятельности. Премия, вручаемая по итогам конкурса, символ государственного признания заслуг экспортеров в укреплении национальной экономики и продвижении российской конкурентоспособной продукции на зарубежные рынки.

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