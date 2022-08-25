Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Фестиваль народа сето пройдёт в Печорском районе

Фестиваль народа сето пройдёт в Печорском районе. Фото: Telegram

Международный этнокультурный фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи» пройдет 28 августа в музее-усадьбе народа сето в деревне Сигово Печорского района. Об этом сообщил официальный Telegram-канал Псковской области.

Фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи» – это уникальная возможность посетить «Королевство сетомаа», познакомиться с традициями сето, услышать песни «леело» – объект нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, увидеть уникальные костюмы и украшения, попробовать блюда национальной кухни и ближе познакомиться с гостеприимным народом.

В этом году фестиваль снова посетят гости из Удмуртии, фольклорный коллектив Soikkolaiset Ижорской общины «Шойкула», вепсский фольклорный ансамбль «Вараста», ансамбли из Республики Коми и Мари-Эл. В программе также выступления этнографического ансамбля «Птенцы» из Печорской лингвистической гимназии, семейного сетоского ансамбля «Каарахельбе» и псковского ансамбля «Сказ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

25 августа 2022

Фестиваль народа сето пройдёт в Печорском районе
25 августа 2022

В компании Wildberries опровергли слух, что жители России массово скупают измерители радиации и йодид калия
25 августа 2022

В Новоржевском районе сотрудники МЧС провели профилактический противопожарный рейд
25 августа 2022

Псковское агентство информации признано самым цитируемым СМИ Псковской области
25 августа 2022

Заполняемость «Ласточек» Псков – Санкт-Петербург за два летних месяца составила 100%
25 августа 2022

На «Вкусной пятнице» РСХБ псковичи смогут приобрести семь видов иван-чая
25 августа 2022

Ремонт улицы Кузбасской Дивизии в Пскове завершат до Нового года
25 августа 2022

ВИДЕО Сразу шесть лесных пожаров обнаружили в Псковской области

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...