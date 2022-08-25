Фестиваль народа сето пройдёт в Печорском районе

20:00, 25 августа 2022, ПАИ

Международный этнокультурный фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи» пройдет 28 августа в музее-усадьбе народа сето в деревне Сигово Печорского района. Об этом сообщил официальный Telegram-канал Псковской области.

Фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи» – это уникальная возможность посетить «Королевство сетомаа», познакомиться с традициями сето, услышать песни «леело» – объект нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, увидеть уникальные костюмы и украшения, попробовать блюда национальной кухни и ближе познакомиться с гостеприимным народом.

В этом году фестиваль снова посетят гости из Удмуртии, фольклорный коллектив Soikkolaiset Ижорской общины «Шойкула», вепсский фольклорный ансамбль «Вараста», ансамбли из Республики Коми и Мари-Эл. В программе также выступления этнографического ансамбля «Птенцы» из Печорской лингвистической гимназии, семейного сетоского ансамбля «Каарахельбе» и псковского ансамбля «Сказ».