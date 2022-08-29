Сотрудники МЧС провели противопожарные рейды в Печорском районе

18:41, 29 августа 2022, ПАИ

О соблюдении требований пожарной безопасности напомнили жителям Печорского района, сообщает ГУ МЧС России по Псковской области.



Как показывает практика, наиболее опасными для жизни и здоровья граждан являются пожары в жилом секторе, в том числе в домах и квартирах граждан.



В связи с этим продолжаются обязательные ежедневные профилактические рейды во всех 24 муниципальных районах Псковской области, а также в городах Пскове и Великих Луках.



Так, 29 августа 2022 года на территории Печорского района сотрудниками Главного управления МЧС России по Псковской области проведен комплекс профилактических мероприятий.



В ходе рейдов проведены беседы, инструктажи с гражданами и распространены агитационные материалы на противопожарную тематику, а также о важности соблюдения требований пожарной безопасности в условиях введенного на территории Псковской области особого противопожарного режима.

